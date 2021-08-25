В День республики в Казани продлят работу общественного транспорта

30 августа, в День республики и города, в Казани продлят работу наземного пассажирского транспорта до 23:30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы №№ 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89, следующие по улице Декабристов, будут курсировать по графику рабочего дня с двух часов дня до 23.30.

Поезда метрополитена в этот день будут перевозить пассажиров с 9 утра до 23.30 по графику рабочего дня.

С 16.00 до 23.30 будет усилена работа троллейбусного маршрута № 1 «Горьковское шоссе — Роддом», с 14.00 до 20.00 — троллейбусного маршрута № 3 «Ул.Академика Глушко, 15 — Речной порт».

По требованию ОГИБДД УМВД РТ по Казани на время проведения мотопробега «От Красного Кремля к Белому» приостановят движение автобусов и троллейбусов, которые следуют по улицам К.Маркса, Н.Ершова, П.Лумумбы, проспекту А.Камалеева.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани в День города и республики ограничат движение транспорта.