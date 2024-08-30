В День республики Минниханов осмотрел один из обновленных дворов Казани

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День республики осмотрел один из дворов Казани, находящийся на улице Рихарда Зорге. Его территория была благоустроена по программе «Наш двор», рассказал Раис РТ в своем Telegram-канале.

«Казанлылар өчен Шәһәр көненә һәм Республика көненә яхшы бүләк (в переводе с татарского — „Хороший подарок для казанцев ко Дню города и Дню республики“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Пресс-служба руководителя республики отмечает, что Раис РТ вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотрел обновленные дворовые территории жилых домов № 93, 93а и 95 по улице Рихарда Зорге.

«Дорогие друзья, сегодня мы имеем честь посетить этот прекрасный двор, который будет служить всем, кто живет в этих домах. У нас есть программа „Наш двор“, которую мы ведем уже пять лет. Мы видим, насколько необходима эта программа и как она помогает сделать так, чтобы жители могли собраться в своем дворе — и дети, и взрослые», — заметил Рустам Минниханов, выступая перед жителями домов.

«Поэтому — берегите свой двор! Потому что на самом деле благоустройство и обслуживание — это стоит немалых денег. Но главное — берегите себя! Двор без вас будет пустым. И чтобы вы всегда приходили сюда с большим желанием. С праздником всех! Успехов и здоровья!» — подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов, Метшин и другие гости осмотрели благоустроенные дворы и сквер. На территории были расставлены столы с настольными играми, детям рассказали об экологической программе «Твои зеленые привычки». Для дошкольников организовали мастер-классы по изготовлению кормушек и рисованию.

Театр кукол «Экият» обеспечил анимацию. Также дети могли посетить беседки с шахматными столами, полюбоваться на шоу мыльных пузырей, нанести аквагрим. В фотозоне «Я люблю наш двор» все желающие могли сделать фотографии. В одном из дворов работала выставка-ярмарка «Добрая Казань».

Помимо всего прочего, руководителю республики рассказали, как реализуется в городах и райцентрах Татарстана программа «Наш двор». Рустам Минниханов также пообщался с жителями близлежащих многоквартирных домов, которые пришли на праздник.

Пресс-служба Раиса РТ уточняет, что в рамках обновления двора дома №93 по улице Зорге установили фандоматы для сдачи пластиковых бутылок, организовали зоны для прыжков со скакалкой, пять детских площадок с учетом размещения оборудования для детей разных возрастов, три спортивных площадки с динамическими тренажерами и воркаут-комплексами, многофункциональную спортплощадку для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, зоны тихого отдыха с размещением столов для настольных игр, скамеек и навесов.

Кроме того, в этом районе в рамках программы «Наш двор» сформирован пешеходный каркас общей протяженностью тротуаров более один километр. Они обеспечивают комфортное движение пешеходов в соответствии с выявленными ключевыми маршрутами их движения.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.

Недавно Татарстан стал победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов». Премия организована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (инициирован, как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным).