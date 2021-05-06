Предстоящей ночью в Татарстане ожидаются заморозки на почве до -1 градуса, днем же местами возможен сильный ветер порывами до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
«Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.
Днем в республику могут прийти небольшие дожди.
В ночные часы прогнозируется от 5 до 10 градусов, однако местами температуры опустятся до нуля, на почве — до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов.
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Татар-информ
В Татарстане ожидаются сильный ветер и заморозки
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Предстоящей ночью в Татарстане ожидаются заморозки на почве до -1 градуса, днем же местами возможен сильный ветер порывами до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
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