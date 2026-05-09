В День Победы в Татарстане 30-градусная жара сменится похолоданием до +11

Сегодня, 9 мая, холодные воздушные потоки с северо-запада вызовут в Татарстане ощутимое понижение температурного фона после 30-градусной жары. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Еще возможные в ночные часы кратковременные дожди – следствие проходившего через регион холодного атмосферного фронта – прекратятся днем.

Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с в светлое время суток поменяет направление на северо-западное. Местами он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в Казани – лишь до 17 м/с).

После прохладной ночи воздух по Татарстану в дневные часы прогреется лишь до +11, +16 градусов (в столице РТ – до +13, +15).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «июльское» тепло на территории республики продержится только до 8 мая.