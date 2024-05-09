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В День Победы в Казани открылся мобильный пункт отбора на контрактную службу
Сегодня в Казани на площади Тысячелетия развернули палатку мобильного пункта отбора на контрактную службу. Мобильный пункт находится справа от трибун, предназначенных для зрителей парада.
Сотрудники мобильного пункта проинструктируют всех желающих, а также расскажут о положенных контрактникам выплатах, деталях процесса обучения и нюансах службы.
Ранее такие палатки уже работали на различных общественных мероприятиях. Отметим, что мобильные пункты периодически открываются не только в Казани, но и по всей Республике Татарстан. Таким образом, каждый желающий поступить на военную службу по контракту может получить всю необходимую информацию, а также подписать заявление на контрактную службу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.
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