В День Победы в Казани открылся мобильный пункт отбора на контрактную службу

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия развернули палатку мобильного пункта отбора на контрактную службу. Мобильный пункт находится справа от трибун, предназначенных для зрителей парада.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сотрудники мобильного пункта проинструктируют всех желающих, а также расскажут о положенных контрактникам выплатах, деталях процесса обучения и нюансах службы.

Ранее такие палатки уже работали на различных общественных мероприятиях. Отметим, что мобильные пункты периодически открываются не только в Казани, но и по всей Республике Татарстан. Таким образом, каждый желающий поступить на военную службу по контракту может получить всю необходимую информацию, а также подписать заявление на контрактную службу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.