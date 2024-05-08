Завтра на площади Тысячелетия в Казани будет работать пункт отбора на службу по контракту

Завтра, 9 мая в 9.00 у Центрального стадиона в Казани на площади Тысячелетия будет развернута палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.