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СВО 8 мая 2024 18:53

Завтра на площади Тысячелетия в Казани будет работать пункт отбора на службу по контракту

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Завтра, 9 мая в 9.00 у Центрального стадиона в Казани на площади Тысячелетия будет развернута палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте или по телефонам: 8 (800) 222 59 00, 8 (843) 221 44 52 или 8 (843) 299‒17‒71 Центр «Батыр».
#военная служба по контракту
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