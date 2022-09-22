Исполком Челнов: Персонально разберем каждый случай, кого не пустят на кладбище

В День памяти, 24 сентября, власти Набережных Челнов будут пускать на Молодежное кладбище на личном транспорте. О проведении памятного мероприятия на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«Двадцать четвертого сентября будет организован День памяти, — напомнил он. — Будет организован транспорт большой вместимости с остановки „Пединститут“ с 7.00 до 15.00 до Молодежного кладбища и обратно. На кладбище будет разрешено движение на личном транспорте».

При этом сотрудники городского ЖКХ будут работать на кладбище, чтобы помочь горожанам в осуществлении памятных мероприятий.

«Если будет хоть один случай, кого не пустили, прошу обращаться в наш адрес, мы этот случай персонально разберем», — предупредил Илья Зуев.

В марте этого года Зуев прокомментировал ситуацию, когда горожан на автомобилях не пустили на кладбище. Свидетелем этого события стал он сам.