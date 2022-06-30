Исполком Челнов: Хоронили солдата, а люди недовольны, что их авто не пустили на кладбище

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию, когда горожан на автомобилях не пустили на кладбище. Свидетелем этого события стал сам чиновник.

«Один такой случай был, когда участником событий являлся я сам. Были проводы в последний путь нашего солдата, защищавшего Российскую Федерацию и погибшего на территории Украины. Во время проведения этих траурных мероприятий, естественно, был ограничен въезд на кладбище. Но некоторым людям объяснить это не удалось», — заявил он.

По словам первого замруководителя исполкома, несмотря на разъяснения, посетители кладбища остались недовольны. «Потому что им не важно, кого провожают, с чем это связано. Они хотели проехать, и всё. Такие моменты, к сожалению, тоже случаются. Но они единичные», — добавил докладчик.

Кроме того, въезд на территорию кладбища ограничивают в дни больших православных праздников.

«Мы это делаем намеренно, чтобы избежать транспортного коллапса внутри кладбища. Но на кладбище людей мы запускаем, предоставляем инвентарь, подготовлена вода, имеется врач на случай, если у посетителей случатся проблемы со здоровьем», — подчеркнул Зуев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.