В День памяти и скорби по улицам Казани пройдет памятное шествие

В День памяти и скорби, 22 июня, памятная колонна пройдет по улицам Казани, чтобы почтить память героев, павших в боях Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Комитете по делам детей и молодежи столицы Татарстана.

«В рамках международной акции „Свеча памяти“ в Казани состоится памятное шествие от Вечного огня в парке имени Горького до Вечного огня в парке Победы. Шествие стартует 22 июня в 2.00 и завершится в 4.00 утра», — рассказали в учреждении.

Акция завершится в парке Победы. Финальным моментом шествия станет возложение цветов у Мемориала памяти героев Великой Отечественной войны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День памяти и скорби телебашня Казани окрасится в алый цвет.