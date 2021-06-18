В День памяти и скорби телебашня Казани окрасится в алый цвет

В День памяти и скорби , 21 июня, на Казанской телебашне включится алая подсветка, символизирующая пламя свечи. Об этом сообщает пресс-служба РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Алую подсветку филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети включит в знак поддержки акции «Свеча памяти». Увидеть ее жители и гости города смогут вечером, с 22:00 до 23:00.

Ежегодно татарстанцы проводят акцию «Свеча памяти» — в ночной тишине зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году акция приурочена к круглой дате — 80 лет со дня начала нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Систему архитектурно-художественной подсветки включают в дни особо значимых праздников. Казанская телебашня обеспечивает эфирным телерадиосигналом около 39,7% татарстанцев.