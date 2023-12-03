В День Неизвестного солдата в Нижнекамске возложили цветы к монументу Победы

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В Нижнекамске в День Неизвестного солдата прошел митинг памяти. Участники мероприятия возложили цветы к монументу Победы, сообщается в телеграм-канале администрации Нижнекамского района.

«Мы говорим «спасибо» и отдаем дань памяти Героям, которые бесстрашно боролись за нашу Родину», – сказано в сообщении.

День Неизвестного солдата был учрежден Президентом Владимиром Путиным в 2014 году в память о российских и советских воинах, которые погибли в ходе боевых действий на территории страны или за ее пределами.

Сегодня торжественное возложение цветов к Вечному огню прошло также в казанском парке Победы. Участие в мероприятии приняли поисковики, представители власти, ветеранских сообществ и активисты молодежных патриотических организаций возложили.