Татарстанские поисковики передали личные вещи красноармейца родственникам

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В День Неизвестного солдата поисковики, представители власти, ветеранских сообществ и активисты молодежных патриотических организаций возложили цветы к Вечному огню в казанском парке Победы. Об этом передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Кроме того, состоялась передача личных вещей красноармейца из Лаишевского района Ильи Денисова родственникам. Его останки были найдены санкт-петербургским отрядом «Атака» в этом году во время поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны у станции Погостье Кировского района Ленинградской области.

При нем обнаружили самодельную записку в солдатском медальоне, на которой было написано: «Мой адрес: А.Т.С.С.Р, г. Казань, Лаишевский р-н, Именьковское п/о, Чирповский с/с, село Чирпы. Денисовой Анне Николаевне от Денисова И.А.».

Илья Денисов родился в селе Чирпы в 1915 году. Был мобилизован 8 мая 1941 года, в декабре того же года его сочли без вести пропавшим. Останки воина с почестями захоронили 31 августа на воинском мемориале «Новая Малукса» Кировского района Ленинградской области.