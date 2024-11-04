В День народного единства на улицах Казани прошел опрос о культурах народов РФ

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

Сегодня, в День народного единства, «Волонтеры Победы» провели на улицах столицы Татарстана познавательный блиц-опрос, приуроченный к этому празднику. В трех различных местах города они интересовались у прохожих, насколько они знают культуру народов России и понимают значение межнационального единства.

Опрос показал, что интерес к истории и культуре различных народов страны объединяет местных жителей и гостей Казани. Респонденты, среди которых были гости из Марий Эл, Челябинска, Омска, Москвы и других уголков России, охотно делились как знаниями, так и мнениями. Если вопросы вызывли затруднения, волонтеры сами рассказывали им интересные факты и называли правильные ответы.

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

Акцию прокомментировал руководитель Казанского отделения «Волонтеров Победы» и заместитель руководителя «Волонтеров Победы» в РТ Андрей Бабушкин.

«Сегодня мы проводим блиц-опрос в честь Дня народного единства, символизируя объединение нашей страны вокруг важнейших исторических событий 1612 года. Тогда под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина народное ополчение изгнало польских интервентов из Москвы», — заметил он, напомнив, что в начале XVII века Россия переживала Смуту (предпосылки к которой, по его словам, возникли после смерти Ивана Грозного в 1584 году).

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцы 2 ноября написали «Большой этнографический диктант». В онлайн-версии его задания доступны до 8 ноября.

Автор материала — Анастасия Спивакова.