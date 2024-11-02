«Обращение к истокам очень важно»: казанцы написали «Большой этнографический диктант»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцы в преддверии Дня народного единства написали «Большой этнографический диктант». Очно проверить свои знания истории, традиций и культуры народов, живущих в России, можно было в Доме дружбы народов. Выбор площадки объяснил замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.

«Практически 40 национально-культурных автономий и общественных этнокультурных объединений, которые осуществляют деятельность вместе со своими филиалами и муниципалитетами, здесь, в республике, реализуют очень важные социально значимые проекты и программы. И особенно здорово и приятно, когда результаты этнокультурной деятельности наших общественных объединений Татарстана высоко ценят не только на уровне республики, но и в целом на уровне Российской Федерации», – сказал он.

Также до 8 ноября диктант доступен в онлайн-версии для носителей русского, испанского или английского языков. Участникам до 16 лет предстоит пройти 20 общефедеральных вопросов, от 16 лет — 20 общих и еще 10 вопросов, уникальных для каждого субъекта России. На заграничных площадках эта часть будет посвящена местам, связанным с Россией, за пределами страны. На прохождение диктанта участникам отводится 45 минут. Максимально за него можно получить 100 баллов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Написать этнографический диктант в Дом дружбы народов пришли первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова, замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, член Совета Федерации Александр Терентьев и другие.

«Обращение к истокам в День народного единства очень важно. Очень важно знать историю своего Отечества, взаимоотношений всех народов. То, что в этом этнографическом диктате участвует вся огромная большая Россия и очень много наших соотечественников за рубежом, говорит еще раз о том, что мы едины. Едины в оценках нашего прошлого, историко-культурного наследия, духовно-нравственных ценностей, потому что это именно то, что присуще российской цивилизации. Народов много, а страна одна», – отметил Александр Терентьев, обращаясь к участникам диктанта.

Видео: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что итоговая оценка не так важна. Главное – проверить свои силы и узнать что-то новое для себя. Участие в мероприятии принимали также представители разных общин, представленных в доме дружбы.

«Таджикская община ежегодно активно участвует в написании этнографического диктанта, сегодня будет около 40 наших активистов. В рамках общины мы проводим разъяснительные беседы с нашими гражданами о важности изучения русского языка и культуры, устраиваем соответствующие викторины в нашем телеграм-канале. Человек, который приезжает в другую страну и хочет связать свою жизнь с ней, он обязан знать историю, культуру и язык этой страны», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» заместитель председателя Национально-культурной автономии таджиков в Республике Татарстан Мирали Джонбеков.

Также свои силы пришли проверить представители корейской диаспоры. По словам ее председателя Рудольфа Кима, живущие в Татарстане корейцы имеют «советское» воспитание и прививают его своим детям. Поэтому знание истории, культуры и языка является для них особенно важным. Более того, изучение татарского языка дается корейцам легко ввиду того, что его произношение схоже с корейским.

Правильные ответы этнографического диктанта появятся на сайте акции в срок до 13 ноября. Подробнее ознакомиться с правилами «Большого этнографического диктанта» можно на его официальном сайте и в группе во «ВКонтакте». Мероприятие проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке Минкультуры Татарстана, Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ.