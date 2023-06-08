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В День молодежи в Казани проведут маркет для молодых предпринимателей
24 июня на главной площадке празднования Дня молодежи в Казани – в экстрим-парке «Урам» – организуют «Маркет молодых». На нем начинающие предприниматели представят жителям и гостям города свою продукцию, присоединиться к ним смогут все желающие представители бизнеса.
Заявки на участие в маркете принимаются до 9 июня на сайте деньмолодежи2023.рф. При подаче заявки нужно описать товар или услугу, а также предоставить фотоматериалы. Авторы самых интересных бизнес-проектов получат возможность стать резидентами Клуба молодых предпринимателей от Росмолодежь.Бизнес.
Фестиваль в Казани пройдет в рамках федеральной комплексной программы, напоминает пресс-служба Минмолодежи РТ. Подобные мероприятия проведут еще в 13 городах страны.
Напомним, праздник в Казани стартует с 10.00, в программе – экстрим-фестиваль, мотошоу, танцевальное шоу, открытые спортивные тренировки, лекции и мастер-классы. Кроме того, на территории экстрим-парка «Урам» будет работать образовательная площадка и выставка тюнингованных автомобилей.
Кульминацией программы станет концерт с выступлением хедлайнера – российской певицы Мари Краймбрери.
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