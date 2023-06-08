В День молодежи в Казани проведут маркет для молодых предпринимателей

24 июня на главной площадке празднования Дня молодежи в Казани – в экстрим-парке «Урам» – организуют «Маркет молодых». На нем начинающие предприниматели представят жителям и гостям города свою продукцию, присоединиться к ним смогут все желающие представители бизнеса.

Заявки на участие в маркете принимаются до 9 июня на сайте деньмолодежи2023.рф. При подаче заявки нужно описать товар или услугу, а также предоставить фотоматериалы. Авторы самых интересных бизнес-проектов получат возможность стать резидентами Клуба молодых предпринимателей от Росмолодежь.Бизнес.

Фестиваль в Казани пройдет в рамках федеральной комплексной программы, напоминает пресс-служба Минмолодежи РТ. Подобные мероприятия проведут еще в 13 городах страны.

Напомним, праздник в Казани стартует с 10.00, в программе – экстрим-фестиваль, мотошоу, танцевальное шоу, открытые спортивные тренировки, лекции и мастер-классы. Кроме того, на территории экстрим-парка «Урам» будет работать образовательная площадка и выставка тюнингованных автомобилей.

Кульминацией программы станет концерт с выступлением хедлайнера – российской певицы Мари Краймбрери.