В День молодежи казанцы смогут сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ

Завтра, 28 июня, жители Казани смогут пройти анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Тест-мобиль расположится в экстрим-парке «УРАМ». Медработники будут дежурить с 12.00 до 17.00.

Тестирование проводится благодаря проекту «Тест на ВИЧ – знаний больше, рисков меньше». Он реализуется в рамках конкурса на предоставление грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2024 года.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Новый век» совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.