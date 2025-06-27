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Общество 27 июня 2025 16:03

В День молодежи казанцы смогут сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ

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Завтра, 28 июня, жители Казани смогут пройти анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Тест-мобиль расположится в экстрим-парке «УРАМ». Медработники будут дежурить с 12.00 до 17.00.

Тестирование проводится благодаря проекту «Тест на ВИЧ – знаний больше, рисков меньше». Он реализуется в рамках конкурса на предоставление грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2024 года.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Новый век» совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.

#экспресс-тест #ВИЧ #спид #день молодежи
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