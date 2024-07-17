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В Татарстане стартует конкурс грантов Раиса РТ на сумму более 150 млн рублей
Ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций РТ (НКО) объявил конкурс на предоставление грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2024 года с общим бюджетом в 159 676 434 рублей.
Цель конкурса – обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества.
Задачи конкурса:
- реализация в Республике Татарстан форм взаимодействия органов государственной власти и участников конкурса по направлениям конкурса, указанным в Указе Президента Республики Татарстан от 29 декабря 2021 г. № УП-1002 «О грантах Республики Татарстан, предоставляемых на развитие гражданского общества», в целях создания условий и повышения качества жизни граждан;
- повышение роли участников конкурса в развитии институтов гражданского общества;
- государственная поддержка и развитие социальной значимой деятельности участников конкурса.
Подробнее об условиях участия, а также этапах и сроках проведения конкурса можно узнать на специализированном сайте грантытатарстана.рф и Фонда президентских грантов.
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