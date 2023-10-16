В день марафона «ВСЕ СВОИ» в РТ пройдут концерты и пикеты в поддержку контрактной службы

Завтра, 17 октября, в Татарстане стартует масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет проходить на протяжении всего дня с 10.00 до 22.00 часов.

В мероприятиях примут участие руководители министерств и ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественные деятели, представители духовенства, артисты, а также ветераны и семьи военнослужащих, волонтеры и желающие заключить контракт на военную службу.

Мероприятия марафона будут организованы в форматах встреч, дискуссий, лекций, концертов, интервью, сессий по обмену опытом, например, среди волонтеров. Так, 17 октября сразу в нескольких локациях Казани — на улице Баумана, возле станций метро «Проспект Победы», «Площадь Тукая», «Авиастроительная», ТЦ «Проспект Победы» — состоятся пикеты, на которых можно получить консультации по контрактной службе. Представители военкоматов проконсультируют желающих поступить на военную службу по контракту.

Патриотическая акция пройдет и в Набережных Челнах, а желающие заключить контракт на военную службу смогут получить консультацию от представителей военкомата. Пикеты пройдут в трех точках города: возле ТЦ «Октябрьский», ДК «Энергетик», а также на бульваре Энтузиастов, где будет организована раздача газет и листовок с информацией о контрактной службе.

Жители Лаишево также смогут присоединиться к масштабной акции «ВСЕ СВОИ». Для участников мероприятия будет организован благотворительный концерт, а желающие смогут получить более подробную информацию о контрактной службе. А в Буинске, сразу в нескольких локациях – возле торговых точек, на центральной площади города, возле различных социальных объектов запланирована раздача листовок с подробной информацией о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах.

Жители Нурлата также смогут насладиться патриотическим концертом, который пройдет в сквере «Театральный». Там же планируется встреча главы района и жителей прямо на центральной площади с военнослужащими, прибывшими в краткосрочные отпуска. Представители военкомата будут консультировать всех желающих заключить контракт, а участники мероприятия могут посмотреть на сборку-разборку автоматов юнармейцами и поучаствовать в сдаче норм ГТО.

Напомним, завтра в Татарстане в 10 утра стартует масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». В день марафона в прямом эфире прозвучит вся актуальная информация о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Напомним, для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.