В День государственного флага Татарстана мэр Бугульмы передал военнослужащим КАМАЗ

В День государственного флага Республики Татарстан мэр Бугульмы Линар Закиров передал землякам-военнослужащим КАМАЗ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Передача состоялась на территории склада ГКС — предприятия, которое оказывает огромную помощь землякам-бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Укомплектованный автомобиль будут использовать для эвакуации раненых и перевозок.

«Хочу еще раз поблагодарить всех за благое дело! Неравнодушные бугульминцы, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели всеми силами поддерживают наших доблестных воинов, которые сражаются в тяжелейших условиях, отстаивая нашу мирную жизнь и свободу. Защитники Родины должны чувствовать, что в эти сложные дни мы всей душой и мыслями рядом, ждем их дома с Победой и надеемся, что они вернутся живыми и невредимыми», — сказал Закиров.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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