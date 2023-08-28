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В День города и республики в Казани состоится музыкальный салют
В честь Дня города и республики над набережной Казанки прогремит музыкальный салют, который будет сопровождаться специально подобранной музыкой, посвященной городу и Татарстану. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Это специально подготовленная музыкальная подложка, на которой будет развиваться пиротехническое шоу», — поделился подробностями начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов.
Салют продлится 5 минут и будет виден и слышен с разных мест города — у Центра семьи «Казан, с Кремлевской набережной и экстрим-парка «Урам». Услышать музыку также можно будет на радиоволне 91.5 «Болгар радиосы».
Во время салюта на «Чаше» включат иллюминацию, представляющую кипящий казан. «Центр семьи как новый символ Казани будет преображен в этот день. Это будет красочное мероприятие, дополненное музыкальным салютом», — сказал Абзалов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 30 августа в Казанском Кремле состоится фестиваль живой татарской музыки и показ мод.
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