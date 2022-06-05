В День эколога наградили победителей онлайн-конкурса «ЭКВЕСТ» 2022

Во Всемирный день окружающей среды и российский День эколога подвели итоги Республиканского онлайн-конкурса «ЭКВЕСТ» 2022, а также наградили победителей и призеров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В этом году в конкурсе приняли участие 520 экоактивистов, 65 команд из 23 городов и районов Татарстана. Целый месяц участники организовывали природоохранные и эколого-просветительские акции для 12 тысяч слушателей и участников мероприятий.

Все победители получили дипломы и памятные подарки от Молодежного экологического движения «Будет чисто» и Министерства экологии Республики Татарстан.

Ранее с Днем эколога всех причастных поздравил Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщал «Татар-информ».