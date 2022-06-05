Путин поздравил Минприроды РФ с Днем эколога

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственных Министерству учреждений с Днем эколога.

«Этот праздник объединяет людей самых разных профессий и возрастов: сотрудников заповедников и заказников, национальных и региональных парков, ученых-экологов, участников добровольческих и волонтерских организаций, специалистов природоохранных ведомств – всех, кто содействует большому, исключительно важному делу – сбережению нашей уникальной природы», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на портале Кремля.

Президент также отметил положительные сдвиги в деле защиты природы: количество экологических проектов и их участников растет год от года, все больше территорий получают статус особо охраняемых.