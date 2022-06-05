news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
5 июня 2022  17:21

Путин поздравил Минприроды РФ с Днем эколога

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственных Министерству учреждений с Днем эколога.

«Этот праздник объединяет людей самых разных профессий и возрастов: сотрудников заповедников и заказников, национальных и региональных парков, ученых-экологов, участников добровольческих и волонтерских организаций, специалистов природоохранных ведомств – всех, кто содействует большому, исключительно важному делу – сбережению нашей уникальной природы», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на портале Кремля. 

Президент также отметил положительные сдвиги в деле защиты природы: количество экологических проектов и их участников растет год от года, все больше территорий получают статус особо охраняемых.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100