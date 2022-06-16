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Ру Тат
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Происшествия
16 июня 2022  12:33

В деле о спиленном кресте на кладбище в Актанышском районе Татарстана есть подозреваемый

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В пресс-службе МВД Татарстана рассказали некоторые подробности следствия по делу о спиленном кресте на кладбище в Актанышском районе.

Ранее агентство сообщало, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения».

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Полицейские опросят всех, кто имеет отношение к случившемуся. Дело будет расследоваться в МВД Татарстана», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

В соцсетях появилась информация о том, что полицейские якобы требуют родственника умершего сознаться в том, что он спилил крест. Родственники обращаются к блогерам, которые спекулируют на данной теме и, не имея официальной информации, публикуют на своих ресурсах недостоверные сведения.

Между тем, по данным источника агентства, в уголовном деле действительно есть подозреваемый, и это не родственник умершего.  Пока обвинение ему не предъявлено, но у следствия есть доказательства его причастности к инциденту на кладбище.

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