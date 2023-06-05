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Новости Татарстана и Казани
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В деле о финансировании жителями Казани ИГ* и Хайат Тахрир* появился новый эпизод
В уголовном деле двоих казанцев, которых подозревают в финансировании террористических организаций ИГ* и Хайат Тахрир* появился новый эпизод. Об этом «Татар-информу» сообщили в УФСБ России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники ФСБ вместе с полицейскими Татарстана по подозрению в финансировании террористических организаций задержали двоих жителей Казани. По версии следствия, они регулярно переводили деньги на банковские карты, которые используют участники международных террористических организаций.
Еще следователи выяснили, что в мае 2020 года 21-летний мужчина перевел деньги тому, кого обвиняют в содействии террористической деятельности, в организации деятельности террористической организации и участии в ней.
Спустя некоторое время, в октябре этого же года, мужчина снова перевел деньги на карту, подконтрольную участникам террористической организации.
В настоящее время в отношении 21-летнего казанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
*«Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенные в РФ террористические организации.
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