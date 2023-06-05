В деле о финансировании жителями Казани ИГ* и Хайат Тахрир* появился новый эпизод

В уголовном деле двоих казанцев, которых подозревают в финансировании террористических организаций ИГ* и Хайат Тахрир* появился новый эпизод. Об этом «Татар-информу» сообщили в УФСБ России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники ФСБ вместе с полицейскими Татарстана по подозрению в финансировании террористических организаций задержали двоих жителей Казани. По версии следствия, они регулярно переводили деньги на банковские карты, которые используют участники международных террористических организаций.

Еще следователи выяснили, что в мае 2020 года 21-летний мужчина перевел деньги тому, кого обвиняют в содействии террористической деятельности, в организации деятельности террористической организации и участии в ней.

Спустя некоторое время, в октябре этого же года, мужчина снова перевел деньги на карту, подконтрольную участникам террористической организации.

В настоящее время в отношении 21-летнего казанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

*«Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенные в РФ террористические организации.