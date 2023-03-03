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Руc Тат
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Происшествия 3 марта 2023 10:34

Двое казанцев задержаны по подозрению в финансировании ИГ* и Хайат Тахрир*

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Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими Татарстана задержали двоих казанцев, подозреваемых в финансировании террористических организаций, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Задержанные подозреваются в регулярном переводе денежных средств на банковские карты, которые используются участниками международных террористических организаций с целью оказания помощи МТО», – рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

Речь идет о таких организациях, как «Исламское государство»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Они находятся под стражей.

* «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» - запрещенные в РФ террористические организации.

#экстремизм и терроризм
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