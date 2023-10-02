В Декаду пожилых людей в Нижнекамске пройдет более 200 мероприятий

В этом году в рамках Международного дня пожилых людей состоятся более 200 различных мероприятий. На их проведение из местного бюджета планируется выделить более 860 тыс. рублей. О событиях в Декаду пожилого человека на деловом понедельнике рассказала начальник Управления соцзащиты Нижнекамского района Светлана Романова.

«В первый день октября мы отметили один из самых добрых и светлых праздников — Международный день пожилых людей, который празднуют с 1991 года во всем мире. Этот день дает возможность выразить слова признательности старшему поколению, проявить внимание, уважение и заботу в отношении пожилых людей, которые долгие годы трудились на благо Нижнекамска, воздать дань уважения учителям и наставникам», — сказала спикер.

По ее словам, в Нижнекамске организовано льготное бытовое обслуживание: 1 октября парикмахерские обслуживали пожилых людей по сниженным ценам, также 3 и 4 октября с 9.00 до 13.00 городская баня предоставит свои услуги на льготных условиях пожилым людям. Парикмахерские в Камских Полянах присоединятся к акции 2 октября, банные услуги в пгт будут предоставлять бесплатно: 4 октября (женский день) и 5 октября (мужской день).

Также 5 октября в 10 часов в Центре занятости населения Нижнекамска планируется провести специализированную мини-ярмарку вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

С 16 октября в Нижнекамске начнется прием заявлений слушателей пожилого возраста на текущий учебный год в Университет третьего возраста. Светлана Романова отметила, что признаком того, что многие люди старшего поколения стремятся сделать свою жизнь насыщенной, активной, обучаться новому, является востребованность университета, который функционирует уже 12 лет. Количество желающих заниматься в группах различных факультетов из года в год растет.

По ее словам, сегодня основное внимание уделяется вопросу ухода за пожилыми. Социальная служба проводит подомовые обходы для одиноких граждан старше 80 лет. В этом году таким образом охвачено 3 295 человек. Особое внимание будет уделено долгожителям в возрасте 90 лет и старше, их всего 788 человек по городу и району. Для них будет организовано поздравление на дому с вручением подарочных сертификатов.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в течение пяти лет в Нижнекамске реализуется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Также внедряется проект «Сиделка» с четырехчасовым обслуживанием, обеспечиваемый организацией «Содействие». В текущем году услуги сиделки были предоставлены 56 гражданам.

Также на базе центра «Милосердие» более двух лет функционирует отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов, имеющих проблемы с памятью и другие ментальные и когнитивные нарушения.

«Здесь проводятся занятия по адаптивной физической культуре, психологические занятия, лекции и беседы, активный досуг. Это позволяет пожилым людям ощутить радость общения, избавиться от одиночества, ведь в отделении они заводят новых друзей, находят новые увлечения», — рассказала докладчица.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин дал поручение в Год здоровья и здорового образа жизни предоставить пожилым людям больше возможностей для занятия спорта. Также руководитель подчеркнул, что льготные услуги должны быть доступны нижнекамцам не только в рамках празднования Международного дня пожилых людей, но и круглый год.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».