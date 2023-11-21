В декабре в Казани состоится премия молодых лидеров БРИКС и ШОС

В начале декабря в Казани пройдет премия молодых лидеров БРИКС и ШОС по шести номинациям. Об этом рассказала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Заявочная кампания близится к завершению, на сегодняшний день на одно место претендует более 30 человек. Среди них не только граждане БРИКС и ШОС, но и из других стран мира.

«Это показывает интерес к этому объединению и желание молодежи реализоваться в рамках сотрудничества БРИКС и ШОС», — подчеркнула Дильбар Садыкова.

Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и признание вклада молодых лидеров в социально значимые сферы. Участники претендуют на победу в шести номинациях — фотография года, молодой медиаинфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, экоинициатива года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, по предложению Президента России Владимира Путина в октябре 2024 года в Казани пройдет саммит БРИКС. В столицу республики приглашены главы 26 государств. В преддверии форума развернутся также Игры БРИКС, на которые пригласят более 70 стран. В программу соревнований войдут 25 видов спорта. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.