В Дагестане задержали трех человек, планировавших теракты

Три человека, планировавшие теракты, задержаны в ходе КТО в Махачкале и Каспийске. Об этом сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ», – указано в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет.

«Продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», – добавили в комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане оперативниками была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей прилегающих домов эвакуировали.