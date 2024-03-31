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В Дагестане задержали трех человек, планировавших теракты
Три человека, планировавшие теракты, задержаны в ходе КТО в Махачкале и Каспийске. Об этом сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ», – указано в сообщении.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет.
«Продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», – добавили в комитете.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане оперативниками была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей прилегающих домов эвакуировали.
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