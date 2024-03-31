Два террориста заблокированы в квартире в одном из домов Каспийска

Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

В свою очередь в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на территории Махачкалы и Каспийска в Республике Дагестан ввели режим контртеррористической операции (КТО).

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – говорится в сообщении.

Жителей прилегающих домов эвакуировали.

В период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, отметил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем телеграм-канале.