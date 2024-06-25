В Дагестане арестовали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, родственники которого причастны к нападению на синагогу, церковь и полицейских в Махачкале, передает ТАСС.

По данным агентства, чиновника отправили под стражу на 10 суток. Указанное постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Кроме того, Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

В минувшее воскресенье, 29 июня, в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.