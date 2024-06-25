Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дагестане арестовали главу Сергокалинского района
В Дагестане арестовали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, родственники которого причастны к нападению на синагогу, церковь и полицейских в Махачкале, передает ТАСС.
По данным агентства, чиновника отправили под стражу на 10 суток. Указанное постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Кроме того, Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.
В минувшее воскресенье, 29 июня, в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников