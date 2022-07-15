В дачном сообществе Челнов изымут участки для строительства Московского проспекта

В Набережных Челнах большинство собственников садового товарищества «Юбилейный» приняли условия исполкома города. Их участки попали под изъятие для строительства продолжения проспекта Московский. Об этом пишут «Челнинские изветия».

По словам председателя СНТ «Юбилейный» Гульшат Салимовой, в садовом обществе под снос попали 15 личных хозяйств и часть дороги общего пользования. Владельцы 13 участков подписали соглашения о получении денежной компенсации. Размер выплат определялся индивидуально — в зависимости от строений и насаждений.

Председатель пояснила, что большинство собственников садов — это пожилые люди, возраст некоторых из них преодолел отметку в 70 лет, поэтому, по ее мнению, для них изъятие участков в какой-то мере даже выход из положения. Часть же людей продолжает ухаживать за своими огородами.

«Два человека после подписания соглашения купили в нашем же обществе другие наделы, но и эти не бросили. Потому что деньги за участки пока им не перечислили. Некоторые подходят ко мне, спрашивают, когда будут перечисления. Я ответить не могу», — сообщила глава СНТ, отметив, что лишь один садовод не был согласен с предложенной компенсацией.

Для строительства продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах исполком города должен изъять 32 земельных участка, 15 из них находятся на территории садового товарищества «Юбилейный», остальные — в Орловке. Строительства новой дороги, которая соединит старую часть города с новой, ждет множество горожан, так как существующие транспортные артерии сильно перегружены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект по продолжению Московского проспекта в Челнах прошел госэкспертизу.