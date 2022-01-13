Проект на продолжение Московского проспекта в Челнах прошел госэкпертизу

В Набережных Челнах полностью готов проект на продолжение Московского проспекта, он прошел государственную экспертизу. Об этом на открытии детского сада в ЖК «Притяжение» в Орловке заявил мэр Наиль Магдеев.

«У нас есть определенные надежды. Это будет важная магистраль для того, чтобы наиболее коротким путем добраться в город. Это перспективный микрорайон, который требует внимания. Москва тоже не сразу строилась», — отметил градоначальник.

На территории застройки Орловка, где находится ЖК «Притяжение», по проекту планируется два детских сада и две школы, строительство моста.

«Жители микрорайона должны знать, что это строительство обходится в сумму 1,4 млрд рублей, в том числе 450 млн рублей на сооружение моста через реку Челнинка. Чтобы сюда добраться, нужно построить не только дорогу, но и мост. Мы сегодня работаем над тем, чтобы попасть в федеральные проекты. В один из них мы попали — это проект „Демография“. Средства серьезные», — отметил Магдеев.

Магдеев отметил, что первый шаг сделан — один детский сад открыт. «Результат налицо. Мы будем и дальше работать над реализацией следующих шагов», — заверил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на проектирование Центра волейбола в Челнах направлено 4,6 млн рублей.