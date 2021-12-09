В Чувашии врачи пригласили антипрививочников посетить «красную» зону ковид-госпиталей

Врачи из Республики Чувашия последовали примеру московских коллег и пригласили антиваксеров посетить «красную» зону в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики Олег Николаев отметил, что в последнее время получает в социальных сетях много историй о том, как люди, чьи близкие заболели коронавирусом, начинают по-другому смотреть на вакцинацию и ограничительные меры.

Он обратил внимание на то, что следует больше рассказывать людям о вреде коронавируса и показывать реальные примеры, чтобы быстрее достичь необходимого уровня иммунизации.

«Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету», — сказал Николаев.

Ранее главврачи и завотделениями ряда крупных госпиталей Москвы написали открытое письмо антиваксерам и пригласили их в «красную» зону убедиться в серьезности ситуации. Позднее врачи из Татарстана также поддержали эту идею.