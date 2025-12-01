news_header_top
Происшествия 1 декабря 2025 13:42

В Чувашии составили протокол на местного жителя за публикацию видео атаки БПЛА

Полицейские Чувашии нашли автора съемки атаки БПЛА на Чебоксары, который выложил видео с сатирическим комментарием. В МВД по республике напомнили, что в регионе установлен запрет на съемку БПЛА и публикацию данной информации в интернете.

22-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, доставили в отдел. В отношении него составили административный протокол. Материал рассмотрит мировой суд.

Отметим, что в Республике Татарстан также установлен запрет на распространение в интернете и СМИ информации о беспилотниках и средствах противовоздушной обороны. Соответствующий указ был подписан в августе Раисом РТ.

Запрет не касается официальных сообщений от государственных органов власти – федеральных, республиканских и местных. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.

#чувашия #видеоролик #бпла #запрет
