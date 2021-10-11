В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан с 11 октября

В Республике Чувашия водится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан с 11 октября, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Привиться от коронавирувса необходимо сотрудникам организаций, работающим в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере торговли и на предприятиях общепита, в салонах красоты, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах и бассейнах, а также в сфере бытовых услуг, клиентских подразделениях банков и услуг почтовой связи, в сфере гостиничных услуг, в сфере услуг общественного транспорта и такси.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, органов местного самоуправления.

«Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 1 ноября 2021 года, вторым компонентом — до 1 декабря 2021 года. Привить следует не менее 80% от общей численности работников. Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателя», — подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора региона.

Ранее Глава Республики Чувашия Олег Николаев подписал указ о введении QR-кодов для посещения всех культурных мероприятий и общепитов из-за роста числа заболевших коронавирусом. Документ опубликован на сайте региональных властей.

«С 11 октября вводятся дополнительные ограничения для посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Вход теперь будет осуществляться строго при наличии одного из трех документов — QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител», — следует из документа.

Ранее в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции, о чем сообщало «Татар-информ».