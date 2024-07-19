В Чувашии готовы использовать опыт «Татмедиа» при создании медиацентра региона

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Новый директор — главный редактор издательского дома «Хыпар» Республики Чувашия Виктория Вышинская встретилась с генеральным директором татарстанского АО «Татмедиа» Шамилем Садыковым. Целью встречи стал обмен опытом.

«По распоряжению главы Чувашии [Олега Николаева] перед нами стоит задача по созданию медиацентра республики. Встреча с генеральным директором „Татмедиа” Шамилем Садыковым оказалась очень содержательной для меня, за короткое время он поделился опытом организации работы в „Татмедиа”, четко по полочкам разложил всё и рассказал, как это работает, каких подводных камней следует ожидать и на что делать акцент в работе», — рассказала Виктория Вышинская, возглавившая ИД «Хыпар» 15 июля.

АО «Татмедиа» и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии еще в 2021 году подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого происходит постоянный обмен опытом.