«Татар-информ» принял участие в медиафоруме, прошедшем в Чувашии

Фото предоставлено проектом «Геометрия»

«Татар-информ» принял участие в медиафоруме, состоявшемся в Чувашии в рамках Чебоксарского экономического форума.

Заместитель генерального директора АО «Татмедиа» — главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов представил методы работы по увеличению читательской аудитории на сессии «Создание и потребление международного и регионального медиаконтента».

Фото предоставлено проектом «Геометрия»

Участниками форума стали средства массовой информации Москвы и регионов Поволжья. Были представлены различные медиапроекты. Пленарное заседание мероприятия оказалось посвящено новым медиа и глобальным вызовам.

В частности, на сессии о создании и потреблении медиаконтента выступили шеф-продюсер видеоагентства Ruptly (телеканал Russia Today) Мария Антоненко, рассказавшая о критериях успеха подобных медиа в современном мире, и директор по региональному развитию телекомпании «Мастер решений» Игорь Никифоров, поведавший об искусственном интеллекте как инструменте работы региональных телеканалов.

Фото предоставлено проектом «Геометрия»

На другой сессии, «Диджитал для медиа», автор сервиса автоматического ведения соцсетей Give Me Public Алексей Березовой рассказал о собственном изобретении, генеральный директор медиахолдинга «РБК Уфа» Равиль Ватолин проанализировал источники трафика успешного сайта регионального ТВ, а генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких сообщил о характерных для 2024 года трендах медиаотребления.

Чебоксарский экономический форум «Чувашия: устойчивое развитие» прошел 20 и 21 июня уже в 14-й раз. Основная цель события — популяризация принципов устойчивого развития в регионах России. Форум призван способствовать вовлечению субъектов Федерации в реализацию ESG-повестки, поддержке изменений и формированию новой модели сотрудничества.