Происшествия 6 мая 2026 11:03

В Чувашии число пострадавших при атаке украинских БПЛА выросло до 35

В Чувашии число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ выросло до 35, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Напомним, что во вторник ВСУ атаковали Чебоксары. Сообщалось о повреждении 28 жилых домов и 32 пострадавших. Двое человек погибли.

«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая в городе Чебоксары, пострадали 37 человек, два из них погибли. В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них – в тяжелом состоянии», – рассказали в Минздраве Чувашии.

В настоящий момент пострадавшие находятся под постоянным наблюдением специалистов.

#чебоксары #чувашия #атака БПЛА
