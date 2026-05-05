При атаке БПЛА на Чебоксары два человека погибли и 32 пострадали

При атаке БПЛА на Чебоксары погибли 2 человека и пострадали 32, в том числе ребенок. В регионе введен режим ЧС. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Николаев.

«К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь. Наши лучшие медики – врачи и персонал – работают в усиленном режиме», – сказал он.

Во время атаки были повреждены 28 домов, в двух из них разрушены несущие конструкции, и нахождение там стало опасным. Для эвакуированных жителей были развернуты три пункта временного размещения. Семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка.