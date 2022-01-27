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Ру Тат
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Здоровье
27 января 2022  17:41
Эвелина Киселёва

В Covid-госпитале ДРКБ Татарстана лечатся 80 детей

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В Татарстане от коронавируса в ДРКБ проходят лечение примерно 80 детей. Об этом в прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказал педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«На сегодняшнее утро около 80 детей», — пояснил спикер.

Врач Детской республиканской клинической больницы добавил, что сейчас в клинике есть дети на интенсивной терапии с кислородной поддержкой. У этих пациентов есть свои фоновые заболевания. Детей на ИВЛ нет, уточнил пульмонолог.

Подробнее узнать о том, как дети переносят коронавирус и как прививают подростков, можно на ИА «Татар-информ».

#коронавирус #дети #дркб
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