В Covid-госпитале ДРКБ Татарстана лечатся 80 детей

В Татарстане от коронавируса в ДРКБ проходят лечение примерно 80 детей. Об этом в прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказал педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«На сегодняшнее утро около 80 детей», — пояснил спикер.

Врач Детской республиканской клинической больницы добавил, что сейчас в клинике есть дети на интенсивной терапии с кислородной поддержкой. У этих пациентов есть свои фоновые заболевания. Детей на ИВЛ нет, уточнил пульмонолог.

Подробнее узнать о том, как дети переносят коронавирус и как прививают подростков, можно на ИА «Татар-информ».