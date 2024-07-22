Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Чистопольском районе РТ по нацпроекту построят новую оросительную систему
В Чистопольском районе Татарстана началось строительство новой оросительной системы на площади 6 тыс. гектаров. Работы проведут по национальному проекту «Экспорт продукции АПК», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Проект прошел государственную экспертизу. Он будет реализован в два этапа — по 3,1 тыс. и 2,9 тыс. гектаров. На данный момент начаты строительно-монтажные работы», — отметили в министерстве.
Опыт по использованию оросительной системы есть у агрофирмы «Чистопольская». Оросительная система построена в 2021-2022 годах по национальному проекту «Экспорт продукции АПК». Она поливает площадь более 2 тыс. гектаров.
По нацпроекту хозяйство получило субсидию на компенсацию 50% затрат на строительство оросительной системы.
Национальные проекты в своем нынешнем виде были запущены в 2019 году на решению Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»