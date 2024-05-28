На создание оросительной системы в Чистопольском районе потратят 470 млн рублей

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На второй этап строительства оросительной системы в Чистопольском район Татарстана выделят 470 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Общая площадь орошения после строительства системы должна составить 2900 гектаров. Источником воды будет выступать река Кама. Оросительная сеть будет состоять из полиэтиленовых труб. Использовать предполагается дождевальные машины кругового типа. Проект разработало ООО «Трастовая компания „Татмелиорация“».

Из документации к тендеру следует, что в рамках второго этапа создания оросительной системы планируется возвести головную насосную станцию, три бассейна суточного регулирования и три подкачечные насосные станции, а также съезд к головной насосной станции.

Заказчиком работ выступает управление «Приволжскмелиоводхоз». В этом году на их проведение будет выделено 300 млн рублей, в следующем, 2025-м, — 170 млн.

Прием заявок завершится 10 июня, исполнителя определят 13 июня. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 30 ноября 2025 года.