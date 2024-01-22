В Чистополе закончили разработку проекта Музея романа «Доктор Живаго»

Закончено составление проекта и всех необходимых решений для реставрации дома доктора Авдеева в Чистополе. Дмитрий Авдеев считается одним из прототипов доктора Живаго — главного героя одноименного романа Бориса Пастернака. В здании появится музей, посвященный произведению. Об этом сообщил руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного населения Иван Гущин.

«Мы решили все вопросы по техусловиям, коммуникациям. Долго проектировали, потому что здесь есть трудности по этим вопросам. Уже есть все решения, дорожная карта. По планам здесь будет музей „Доктора Живаго"», — отметил чиновник.

По словам Гущина, выполнены все условия для участия в программе БРИКС. Здание вместо двухэтажного станет одноэтажным, однако у него при этом появится большой чердак.