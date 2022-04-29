В Чистополе обсудили дальнейшую судьбу исторического центра города

Фото: © Владимир Васильев

В Чистополе прошло заседание научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Место заседания было выбрано неслучайно – темой общения стал проект по сохранению исторического центра Чистополя, который в сороковые годы стал приютом для величайших писателей СССР и поэтов «серебряного века».

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что сейчас выстраивается диалог между группами, занимающимися вопросом сохранения облика исторического центра города Чистополя. По ее словам, ранее коммуникация между ними не была налажена. Однако теперь этот вопрос взят под ее личный контроль.

Фото: © Владимир Васильев

На заседании стало известно, что завершилась ликвидация ветхого жилья и колоссальное количество зданий вышли из эксплуатации. Многие из них являются объектами культурного наследия на балансе муниципалитета. ГУП «Татинвестгражданпроект» ведет разработку эскизных проектов реставрации 14 зданий, работу планируют завершить к 1 июля.

«Преимущественно, нами были выбраны объекты, входящие в туристический маршрут, чтобы в перспективе их можно было легче продать за 1 рубль. Сегодня закон о приватизации имущества позволяет это сделать, но с обязательством приложить к конкурсной истории проектную документацию по сохранению объекта», — пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: © Владимир Васильев

По его словам, для 10 ценных градоформирующих объектов, которые находятся в аварийном состоянии, уже в этом году проведут оценку, после чего выставят на торги. Такой вариант продажи позволит потенциальным собственникам в более упрощенной форме подстроить здания под собственные нужды.

Проектом реконструкции исторического центра Чистополя заинтересовался Новый банк развития стран БРИКС, который готов выделить на эти цели 38 млн долларов. Изначально на эти средства предполагалось отреставрировать 19 зданий, но после проведенных исследований и обсуждений с экспертами, было решено оставить в списке только 16 объектов.

«По требованию Банка БРИКС, в реставрируемых домах не должны находиться жильцы. В здании по улице Ленина, 83, к несчастью, обнаружился один жилец. Кроме того, из списка на регенерацию выпали здания по улице Карла Маркса, 7 и 11, так как они находятся в аварийном состоянии: требуют восстановления несущие и ограждающие конструкции, что не предусмотрено в работе по регенерации», — пояснил заместитель главного инженера проекта АО «Ленгидропроект» Хас Магамадов.

Фото: © Владимир Васильев

ГУП «Татинвестгражданпроект» также разработаны проекты типовых домов нового строительства, которые можно будет возводить на пустых участках. Подготовлено всего шесть типовых домов с набором традиционных архитектурных форм. Решения будут вынесены на рассмотрение на заседании научно-методического совета при Комитете РТ, запланированном после майских праздников.

Подводя итог, Лейла Фазлеева подчеркнула, что внешний облик исторического центра, безусловно, важная сторона вопроса. Однако нужно не забывать и о других не менее важных задачах.

Фото: © Владимир Васильев

«Функциональное назначение центра – первый и главный вопрос с точки зрения социально-экономического развития города. Музеефикация важна с точки зрения туристических маршрутов города Чистополя, но нужно понимать, что независимая оценка качества музейной деятельности в Чистополе сегодня находится на среднем уровне. Это говорит о том, что важна не только возможность сохранения инфраструктуры, но и наполнение, насыщение форм работы, сама активность учреждений культуры, которые работают», — резюмировала вице-премьер.