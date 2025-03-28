В Чистополе вынесли приговор учителю технологии за драку со старшеклассником

В Чистополе вынесли приговор 35-летнему учителю технологии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, инцидент произошел 12 декабря прошлого года. Между учителем и учеником 7-го класса возник конфликт из-за нарушения последним дисциплины. В какой-то момент преподаватель применил к ученику физическую силу.

После этого школьник пожаловался своему старшему товарищу, 11-класснику. Тот подошел к учителю, выразил недовольство, и между ними завязалась драка. Во время конфликта учитель пытался несколько раз ударить ученика и сбил его с ног.

После этого по материалам прокуратуры района было возбуждено уголовное дело.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу осужденный педагог не будет допущен к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.