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Происшествия 3 февраля 2025 17:14

В Татарстане учитель технологии пойдет под суд за драку со старшеклассником

В Чистопольском районе преподаватель одной из школ предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи полагают, что 12 декабря прошлого года между учителем технологии и учеником 7-го класса возник конфликт из-за нарушения последним дисциплины. В какой-то момент преподаватель применил к ученику физическую силу.

После этого школьник пожаловался своему старшему товарищу, 11-класснику. Тот подошел к учителю, выразил недовольство, и между ними завязалась драка. Во время конфликта учитель пытался несколько раз ударить ученика и сбил его с ног.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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