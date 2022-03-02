В Чистополе состоялось заселение соципотечного дома

Сегодня в Чистополе состоялось заселение 155-квартирного соципотечного дома № 28/5 по улице Полющенкова в микрорайоне «Северо-Западный». Он был возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройку заселились работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, участники программы арендного жилья.

С долгожданным событием новоселов поздравили заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов и руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов.

В пятиэтажном здании расположены восемь подъездов, общая площадь квартир составляет 5,9 тыс. квадратных метров. Из них 95 — однокомнатных и 60 — двухкомнатных. Жильцы заехали в квартиры в чистовой отделке, все они готовы для проживания, оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления, сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Ранее в Нижнекамске заселили 120-квартирный соципотечный дом, о чем сообщал «Татар-информ».