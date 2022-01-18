В Нижнекамске заселили 120-квартирный соципотечный дом

Сегодня в 34-м микрорайоне Нижнекамска состоялось заселение 120-квартирного дома 34-4, построенного за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке по проспекту Мира, 117 будут проживать работники бюджетных организаций, медицинские работники — получатели грантов, молодые семьи, а также участники программы «Арендное жилье».

В новом доме 10 этажей и три подъезда, общая площадь квартир (из них 60 — двухкомнатные и 60 — трехкомнатные) составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

Помимо этого, в данном районе достроен и готов к передаче дом 34-5. Жилье в нем получат 130 семей — участников жилищных программ Госжилфонда.

«Также в различной степени технической готовности находятся 169-квартирный дом 49-21 в 49-м микрорайоне и 120-квартирный дом 35-8 в 35-м микрорайоне города», — сообщил исполнительный директора Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.