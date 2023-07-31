В Чистополе появился экомаршрут с панорамой на место обитания краснокнижных птиц

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В Чистопольском районе Татарстана появился новый пеший экомаршрут. Его разработали сотрудники государственного природного заказника «Чистые луга» – прогулка совершается по красивым и живописным местам, расположенным в границах охраняемой природной территории. Об этом рассказали в Госкомитете РТ по биоресурам.

В первую группу, которая опробовала на себе новую тропу, вошли люди разных профессий и возрастов. Они прошли по тропинкам лесного массива вдоль подсолнечного поля до берега реки Прость.

«Экотропа имеет очень удобное расположение. Находясь на возвышенности, можно увидеть часть территории заказника. Сегодня нам удалось посмотреть на место обитания краснокнижных пернатых», – поделились впечатлениями участники экскурсии.

Во время прямого эфира глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов рассказал о «Волжской тропе» и других маршрутах пеших прогулок, о чем ранее сообщал «Татар-информ».