В Госкомитете по туризму рассказали о «Волжской тропе» и других маршрутах пеших прогулок

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У жителей Татарстана есть много вариантов для организации пеших путешествий. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На самом деле, очень много предложений. Я думаю, что человек, который любит такой вид отдыха, однозначно найдет для себя варианты», — подчеркнул спикер, отвечая на вопрос о существующих в республике хайкинг-маршрутах.

«Такие вещи есть и в Елабужском районе. Это [национальный] парк <…> „Нижняя Кама“, где есть небольшие по продолжительности маршруты прямо по заповеднику. Такие маршруты есть в Арском районе — это маршрут от города Арска до <…> села Новый Кырлай», — рассказал он.

«И есть проект, который сейчас активно развивается, — это „Волжская тропа“. Это сеть пешеходных маршрутов, [идущих] практически от центра, от парка Урицкого в городе Казани. <…> через озеро Лебяжье, выход на правый берег Волги, и по нему уже движение от Верхнеуслонского района практически до границы с Ульяновской областью. То есть через Верхнеуслонский, через Камско-Устьинский и Тетюшский районы», — пояснил Иванов.

Впрочем, по словам главы Госкомитета по туризму, сейчас не все эти маршруты имеют высокий класс обустройства (маркировку, удобные санузлы, остановки и так далее). «Скорее, на сегодняшний день это действительно просто маршруты, прогулки по природе <…>», — признал он.

«Но проект „Волжской тропы“ предполагает создание именно благоустроенного маршрута, где вы сможете через определенное расстояние останавливаться, отдыхать, будут точки сервисные, то есть санузлы и всё остальное», — подчеркнул Сергей Иванов.

В Татарстане, по оценке чиновника, существует еще множество мест для прогулок (например, для жителей Казани это Голубые озера и Лаишевский район). «Везде есть достопримечательности, между которыми можно пройти пешком. <…> Главное — захотеть и двинуться», — заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане появился туристический маршрут «Волжская тропа» длиной 350 километров.